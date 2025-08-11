Теннисисты Рублев и Хачанов вышли в третий круг турнира в Цинциннати

Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в третий круг проходящего в Цинциннати турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «мастерс». Призовой фонд соревнований превышает $9,1 млн.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Российский теннисист Андрей Рублев

Во втором круге Андрей Рублев, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, обыграл 55-ю ракетку мира американца Лернера Тьена — 7:6 (7:4), 6:3. Следующим соперником россиянина станет австралийский теннисист Алексей Попырин (19-й в рейтинге).

12-я ракетка мира Карен Хачанов одержал победу над французом Валентеном Руайе (104). Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (8:6). В третьем круге Хачанов сыграет с американцем Дженсоном Бруксби (101).

Свое выступление на турнире завершил россиянин Даниил Медведев, занимающий 15-е место в рейтинге ATP. Он уступил австралийцу Адаму Уолтону (85) — 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Турнир завершится 18 августа. Его действующим победителем является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова