Следственный комитет будет расследовать налет БПЛА на Арзамас

СКР будет расследовать ситуацию, связанную с гибелью человека во время атаки беспилотников на Нижегородскую область. В СКР эту атаку считают преступлением украинских вооруженных формирований в отношении мирных жителей.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», 11 августа в Арзамасе в результате атаки БПЛА погиб сотрудник одного из промышленных предприятий. Еще два человека пострадали и были доставлены в больницу.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков призвал население города сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальную информацию.

По его словам, на помощь пострадавшим направлена бригада медицины катастроф.

Андрей Репин