В Арзамасе сотрудник завода погиб из-за атаки БПЛА

Сотрудник промпредприятия погиб из-за атаки БПЛА в Арзамасе. Ночью 11 августа вражеские беспилотники атаковали две промзоны в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.

«При отражении в Арзамасском округе к сожалению жертв и повреждений избежать не удалось. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу»,— написал глава региона в своем Telegram-канале.

Семье погибшего власти окажут помощь. На месте происшествия работают специалисты.

Галина Шамберина