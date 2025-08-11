Экс-глава автобронетанковой службы ЦВО Путилов приговорен к 8,5 года за взятку

Бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов признан виновным в получении взятки при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщил Следственный комитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов

Фото: соцсети Бывший начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа Денис Путилов

Фото: соцсети

Согласно материалам дела (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в 2023-2024 годах между госзаказчиком и частным предпринимателем были заключены дорогостоящие контракты по ремонту и техническому обслуживанию техники. Обязанности по контролю за исполнением договоров возлагались на господина Путилова. Следствие и суд пришли к выводу, что он получил от представителя ИП взятку в размере 10 млн руб. «за общее покровительство». Из-за этого «условия контракта выполнены не были», государству в лице Минобороны «причинен значительный ущерб».

Дениса Путилова приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, в течение 6 лет ему запрещено занимать руководящие должности в органах власти. Также осужденный лишен звания «генерал-майор».