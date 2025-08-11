Петербургские полицейские задержали шесть человек по делу о незаконной миграции

Сотрудники управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали шестерых подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале 11 августа.

По предварительной информации, с 2023 года фигуранты занимались фиктивной регистрацией иностранцев. Для этого они использовали чужие аккаунты на портале «Госуслуг», доступ к которым получали обманным путем. Правоохранители обнаружили около 100 взломанных аккаунтов, каждый из которых позволял поставить на миграционный учет до 300 человек.

Клиентов подозреваемые искали с помощью сети из порядка 350 Telegram-каналов, где рекламировались незаконные услуги. Стоимость оформления регистрации составляла около 3 тыс. рублей с человека. По оперативным данным, за 2,5 года злоумышленникам удалось легализовать не менее 5 тыс. мигрантов, заработав около 20 млн рублей.

Против фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции и фиктивной постановке на учет по месту пребывания (ст. 322.1 и 322.3 УК). Впоследствии одному из подозреваемых избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, другому – в виде запрета определенных действий, остальным – подписки о невыезде .

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция Колпинского района выявила три случая фиктивной прописки мигрантов.

Артемий Чулков