Полиция Колпинского района выявила три случая фиктивной прописки мигрантов

Полиция Колпинского района раскрыла три случая нелегальной прописки иностранцев в Петербурге. Как выяснилось, фигурант дела по аналогичной статье путем «покупки» чужого пароля к аккаунту «Госуслуг» зарегистрировал в одной из городских квартир троих мигрантов. Об этом сообщили в региональном главке полиции.

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного в октябре прошлого года по статье 322.3 УК РФ в отношении 28-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, полицейскими Колпинского района предварительно установлена причастность подозреваемого к совершению аналогичного преступления»,— рассказали в управлении.

Так, правоохранителями было установлено, что подозреваемый и его 23-летняя подруга убедили знакомую девушки за 8 тыс. рублей передать им свои данные для входа на портал «Госуслуг». Таким образом в квартире владелицы аккаунта были прописаны три мигранта.

«Однако фактически в этой квартире мигранты не проживали и проживать изначально не намеревались»,— добавили в главке.

Следственным отделом ОМВД РФ по Колпинскому району 31 июля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Иностранец, подозреваемый в новом эпизоде, по-прежнему остается под стражей. Его подруге избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Материалы по нелегальной прописке мигрантов переданы в ФМС для дальнейшего разбирательства и решения вопроса об аннулирования оснований их пребывания в РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала 9 мигрантов после рейда по гаражному кооперативу на Шафировском проспекте.

Дарья Астанина