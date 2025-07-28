Три белгородских муниципалитета сорвали план по ремонту обстрелянного жилья

В Белгородской области власти Борисовского района, а также Валуйского и Шебекинского округов за прошедшую неделю не выполнили план по восстановлению жилья. Это стало известно из докладов глав этих муниципалитетов на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава Борисовского района Владимир Переверзев рассказал, что на прошлой неделе в работе было 15 домовладений. Однако расписки ни по одному из них получить не удалось, поскольку «максимально вставляли стеклопакеты, части собственников не было на месте». Господин Переверзев сказал, что на этой неделе планируется завершить ремонт десяти объектов.

Губернатор Вячеслав Гладков поручил властям Борисовского района и Валуйского округа дополнить план на эту неделю домами, которые не удалось отремонтировать на прошлой. А также назначил на сегодняшний вечер совещание по восстановлению Шебекинского округа, в котором должны принять участие главы муниципалитетов, которые отвечают за работы на закрепленных за ними участках округа. «Хотелось бы, чтобы каждый глава подробно доложил, выполняем ли мы обязательства, которые взяли перед людьми, или есть причины, из-за которых не можем это обещание выполнить»,— пояснил господин Гладков.

Всего за прошедшую неделю в регионе было восстановлено 178 домов, повреждены при обстрелах — 266.

В Белгороде пострадали семь частных домов и шесть квартир (всего — 13), отремонтировали — пять объектов ИЖС и 22 квартиры (всего — 27). В работе остаются 58 жилых объектов (43 частных дома и 15 квартир).

В Белгородском районе разрушения получили 35 ИЖС и две квартиры (всего — 37). Расписки получены от собственников 18 частных домов и 12 квартир (всего — 30). Требуется отремонтировать еще 144 жилых помещения (130 ИЖС и 14 квартир).

В Борисовском районе повреждены два частных дома и квартира, работы официально не завершены ни на одном объекте. В восстановлении нуждаются еще 146 объектов (59 частных домов и 87 квартир).

В Валуйском округе пострадали 25 частных домов и четыре квартиры (всего — 29), отремонтированы три ИЖС. В работе остались 79 объектов (69 частных домов и четыре квартиры).

В Грайворонском округе разрушения получили 17 ИЖС и 21 квартира (всего — 38). Восстановили 13 частных домов и 12 квартир (всего — 25). В ремонте нуждаются еще 180 жилых помещений (93 ИЖС и 87 квартир).

В Краснояружском районе повреждены четыре частных дома и две квартиры, расписки получены от собственников одного ИЖС и двух квартир. Восстановлению подлежат еще 22 частных дома.

В Шебекинском округе пострадали 97 ИЖС и 43 квартиры (всего — 140), отремонтированы — 20 частных домов и 70 квартир (всего — 90). В работе остался 2 261 объект (1 375 ИЖС и 886 квартир).

Неделей ранее в Белгородской области были повреждены 212 домов, еще 163 восстановили.

Алина Морозова