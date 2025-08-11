Михаил Мурашко взял на контроль лечение пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко лично контролирует оказание помощи пострадавшим при взрыве на производственной площадке Башкирской содовой компании в Стерлитамаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: пресс-служба президента РФ Михаил Мурашко

Фото: пресс-служба президента РФ

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», 9 августа на площадке «Каустик» произошла разгерметизация трубопровода, в результате пострадал 41 человек. 32 пострадавших были госпитализированы. Девять человек после оказания помощи отправлены домой. 11 человек санавиацией доставлены в Уфу: в клинику БГМУ, ГКБ №21 и ГКБ №18, а также РКБ имени Куватова. В ГКБ №1 Стерлитамака остается 21 пострадавший, один из них в реанимации.

По словам исполнительного директора АО «БСК» Александра Пименова, пострадавшим выплатят до 3 млн руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

Следственный отдел по Стерлитамаку возбудил уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Майя Иванова