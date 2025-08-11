В Кузбассе потратят 67 млн рублей для популяризации образа многодетной семьи

ГКУЗ «Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр им. Р.М. Зельковича» объявило о закупке услуг по созданию контента, изготовлению печатной продукции в рамках информационной кампании по популяризации многодетности. Стоимость контракта составляет более 67,8 млн руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 августа.

Согласно закупочной документации, победителю предстоит выполнить работы до 30 ноября 2025 года. В рамках техзадания необходимо будет разработать фирменный стиль информационной кампании, создать полиграфическую и широкоформатную печатную продукцию, а также аудиовизуальный контент. Ключевыми темами информационной кампании обозначены — сохранение репродуктивного здоровья, счастье материнства и отцовства, поздняя беременность в 45 лет и раннее материнство до 25 лет.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле 2025 года в Кузбассе вышло постановление, в соответствии с которым школьницы и студентки получат единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. за постановку на учет по беременности со сроком от 22 недель.

