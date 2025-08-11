«Нерешительность израильских военных скорее укрепляет позиции "Хамаса"»

«У Израиля нет другого выбора», — Биньямин Нетаньяху прокомментировал план по взятию под контроль Газы. Речь идет о крупнейшем городе одноименного сектора. Израильский премьер-министр обещает, что такой шаг не предполагает постоянную оккупацию анклава. Решение Иерусалима уже раскритиковали европейские страны. Великобритания пригрозила еврейскому государству санкциями, а Германия приостановила поставки оружия в страну. В самом Израиле тем временем проходят массовые акции протеста несогласных с планами властей. О решении правительства Нетаньяху рассуждает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

В процессе попыток устрашить противника и принудить его к дипломатическому решению главное — не спугнуть самого себя и не выглядеть посмешищем в глазах врага. Именно с этой проблемой сейчас сталкивается израильское правительство, которое в конце прошлой недели объявило о начале полной оккупации Газы. Согласно плану, разбитому на несколько этапов, сначала под контроль возьмут город Газу, а затем войска войдут в те самые 25–30% территории палестинского анклава, где с начала войны не велись сухопутные действия и где, по данным разведки, находятся оставшиеся боевики «Хамаса» вместе с израильскими заложниками. Из-за последних на заседании правительства произошел скандал.

Глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир пытался отговорить министров, мотивируя это тем, что усиление боевых действий может подвергнуть риску жизни людей. Причем это не догадки и не секретная информация: исламисты сами опубликовали ролики с двумя пленниками, и на кадрах невооруженным глазом видно, что их психическое и физическое здоровье находится в тяжелом состоянии. Кроме того, по мнению израильского генералитета, резервисты, составляющие значительную часть боевых подразделений, вовсе не горят желанием вновь отрываться от семей и работы, чтобы реализовывать новый план правительства.

В ответ некоторые министры заподозрили военачальника в саботаже. Возможно, они были бы даже рады отправить его в отставку, но проблема в том, что Замир был назначен на свой пост совсем недавно, именно после того, как его предшественника обвинили в аналогичных грехах. По итогам драматического заседания план все же был одобрен, но, как утверждают в Иерусалиме, на любом этапе его можно прервать, если «Хамас» согласится на сделку. Однако почему исламисты должны отреагировать именно так, не очень понятно.

Нерешительность израильских военных и явные попытки манипуляции со стороны правительства Нетаньяху скорее укрепляют позиции «Хамаса». Страдания палестинского населения для них — не проблема, а важное подспорье в борьбе за симпатии мировой общественности. Они прекрасно видят, как на решение Биби реагируют западные партнеры, соседние арабские страны и многие граждане самого Израиля. В крупных городах проходят акции протеста, МИДы разных государств направляют ноты, а канцлер Германии — один из главных союзников еврейского государства — заявил, что Берлин накладывает эмбарго на продажу оружия, которое может быть использовано в боевых действиях в Газе. Идти на компромисс в такой ситуации не в традициях «Хамаса».

Судя по всему, единственный адресат, где угрозу восприняли всерьез, — это Вашингтон. Внешне Белый дом, конечно, придерживается односторонней произраильской позиции, но война на Ближнем Востоке явно надоела Дональду Трампу и совсем не вписывается в его планы. Он уже даже Армению с Азербайджаном «замирил», на неделе собирается встречаться с Владимиром Путиным, а ситуация в Газе все еще далека от разрешения. Возможно, поэтому на фоне милитаристских заявлений Иерусалима в США заговорили о каком-то новом проекте сделки. Стивен Уиткофф созвонился с посредниками из Катара и Египта, и те снова пытаются сблизить позиции сторон: через «не верю», «не могу» и «не хочу».

