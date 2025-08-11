Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Нерешительность израильских военных скорее укрепляет позиции "Хамаса"»

Михаил Гуревич — о расширении сухопутной операции Израиля в Газе

«У Израиля нет другого выбора», — Биньямин Нетаньяху прокомментировал план по взятию под контроль Газы. Речь идет о крупнейшем городе одноименного сектора. Израильский премьер-министр обещает, что такой шаг не предполагает постоянную оккупацию анклава. Решение Иерусалима уже раскритиковали европейские страны. Великобритания пригрозила еврейскому государству санкциями, а Германия приостановила поставки оружия в страну. В самом Израиле тем временем проходят массовые акции протеста несогласных с планами властей. О решении правительства Нетаньяху рассуждает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В процессе попыток устрашить противника и принудить его к дипломатическому решению главное — не спугнуть самого себя и не выглядеть посмешищем в глазах врага. Именно с этой проблемой сейчас сталкивается израильское правительство, которое в конце прошлой недели объявило о начале полной оккупации Газы. Согласно плану, разбитому на несколько этапов, сначала под контроль возьмут город Газу, а затем войска войдут в те самые 25–30% территории палестинского анклава, где с начала войны не велись сухопутные действия и где, по данным разведки, находятся оставшиеся боевики «Хамаса» вместе с израильскими заложниками. Из-за последних на заседании правительства произошел скандал.

Власти Израиля расширили цели войны против «Хамаса»

Глава Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир пытался отговорить министров, мотивируя это тем, что усиление боевых действий может подвергнуть риску жизни людей. Причем это не догадки и не секретная информация: исламисты сами опубликовали ролики с двумя пленниками, и на кадрах невооруженным глазом видно, что их психическое и физическое здоровье находится в тяжелом состоянии. Кроме того, по мнению израильского генералитета, резервисты, составляющие значительную часть боевых подразделений, вовсе не горят желанием вновь отрываться от семей и работы, чтобы реализовывать новый план правительства.

В ответ некоторые министры заподозрили военачальника в саботаже. Возможно, они были бы даже рады отправить его в отставку, но проблема в том, что Замир был назначен на свой пост совсем недавно, именно после того, как его предшественника обвинили в аналогичных грехах. По итогам драматического заседания план все же был одобрен, но, как утверждают в Иерусалиме, на любом этапе его можно прервать, если «Хамас» согласится на сделку. Однако почему исламисты должны отреагировать именно так, не очень понятно.

Нерешительность израильских военных и явные попытки манипуляции со стороны правительства Нетаньяху скорее укрепляют позиции «Хамаса». Страдания палестинского населения для них — не проблема, а важное подспорье в борьбе за симпатии мировой общественности. Они прекрасно видят, как на решение Биби реагируют западные партнеры, соседние арабские страны и многие граждане самого Израиля. В крупных городах проходят акции протеста, МИДы разных государств направляют ноты, а канцлер Германии — один из главных союзников еврейского государства — заявил, что Берлин накладывает эмбарго на продажу оружия, которое может быть использовано в боевых действиях в Газе. Идти на компромисс в такой ситуации не в традициях «Хамаса».

Дональд Трамп одобрил план полного захвата Газы

Судя по всему, единственный адресат, где угрозу восприняли всерьез, — это Вашингтон. Внешне Белый дом, конечно, придерживается односторонней произраильской позиции, но война на Ближнем Востоке явно надоела Дональду Трампу и совсем не вписывается в его планы. Он уже даже Армению с Азербайджаном «замирил», на неделе собирается встречаться с Владимиром Путиным, а ситуация в Газе все еще далека от разрешения. Возможно, поэтому на фоне милитаристских заявлений Иерусалима в США заговорили о каком-то новом проекте сделки. Стивен Уиткофф созвонился с посредниками из Катара и Египта, и те снова пытаются сблизить позиции сторон: через «не верю», «не могу» и «не хочу».

Михаил Гуревич

