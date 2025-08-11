Скрывавшегося после убийства жены челябинского военнослужащего отправили в СИЗО

В Челябинске гарнизонный суд назначил меру пресечения военнослужащему Сергею Москаленко, обвиняемому в убийстве жены и самовольном оставлении части. Контрактник будет содержаться в СИЗО до 7 октября.

Заседание прошло в закрытом режиме, пишет 74.ru.

Сергей Москаленко был объявлен в розыск 6 августа после того, как стало известно об убийстве его жены. СМИ писали, что женщину задушили, тело спрятали в шкафу, а обнаружили труп дети. Супруги прожили вместе около девяти лет, воспитывали двух детей. Официально пара зарегистрировала отношения только в этом году, перед отправкой военнослужащего в зону боевых действий.

Подозреваемый скрывался несколько дней и был задержан 8 августа в общежитии недалеко от места преступления. Ранее мужчина был судим за убийство, а также за торговлю немаркированными сигаретами.