Группа депутатов райсовета оспорила в суде красноярскую муниципальную реформу

В Красноярском крае растет число административных исков, поданных в суд региона с требованием отменить действие закона «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае». Очередное заявление направили трое депутатов райсовета Новоселовского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщила «Ъ-Сибирь» один из истцов, Любовь Дариенко, авторы заявления представляют в райсовете партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и КПРФ. Ответчиками выступают губернатор Михаил Котюков и законодательное собрание.

Согласно принятому в мае 2025 года закону, в крае ликвидируется двухуровневая модель местного самоуправления. Кроме того, происходит слияние ряда территорий. Так, Новоселовский район объединяется с соседним Балахтинским с административным центром в Балахте.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее несколько аналогичных дел были объединены в краевом суде в одно производство. В числе истцов — райсовет Сухобузимского района.

Валерий Лавский