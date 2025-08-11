В Учалах экс-полицейские обвиняются в превышении полномочий

Учалинский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении троих бывших полицейских. В зависимости от роли и степени участия в преступлении они обвиняются в превышении должностных полномочий (пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификации доказательств по административному делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) и пособничестве в фальсификации доказательств по административному делу (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ).

По версии следствия, в октябре 2023 года нетрезвая сотрудница местного отдела МВД за рулем Lada Kalina столкнулась с припаркованным Nissan Terrano.

Чтобы избежать ответственности и проблем по службе, она вместе со знакомым инспектором ГИБДД попросила коллегу вместо нее пройти медицинское освидетельствование, которое показало, что она была трезвой. Для маскировки лже-водитель надела шубу правонарушительницы, что зафиксировано на видеозаписи с камеры наблюдения.

В результате виновница аварии была незаконно освобождена от административной и дисциплинарной ответственности.

Факт нарушения выявили оперативники подразделения собственной безопасности МВД по Башкирии. Обвиняемые не признали вину. Она были уволены за совершение проступков, порочащих честь сотрудника органов внутренних дел. Виновница ДТП пыталась восстановиться на службе через суд, но две инстанции отказали в удовлетворении заявления.

Майя Иванова