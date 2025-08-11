Глава СКР потребовал доклад по делу об избиении мальчика в ТЦ в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу об избиении мальчика в ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге, передает информационный центр СКР.

Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации каналов в Telegram, инцидент произошел 7 августа: по незначительному поводу местная жительница вылила на голову несовершеннолетнего мальчика горячий напиток, после чего избила его.

Согласно данным в канале «Злой Екатеринбург», несколько подростков на фудкорте в «Пассаже» играли с водными пистолетами, но вода случайно попала в одну из посетительниц, которая сидела за столом с дочерью. Она подождала, когда пострадавший сядет есть, а потом напала на него и порвала дорогую футболку.

Ранее Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми месяцам исправительных работ с удержанием заработка в 5% в доход государства 56-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении двух учащихся второго класса школы №181. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, он нанес удары школьникам в связи с тем, что они «задирали» его сына.

Ирина Пичурина