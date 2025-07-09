Екатеринбуржца приговорили к исправительным работам за избиение второклассников

Академический районный суд Екатеринбурга приговорил к восьми месяцам исправительных работ с удержанием заработка в 5% в доход государства 56-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении двух учащихся второго класса школы №181. Как сообщил ив прокуратуре Свердловской области, он нанес удары школьникам в связи с тем, что они «задирали» его сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По версии следствия, инцидент произошел в середине январе, когда обвиняемый увидел двух мальчиков восьми и девяти лет и с криками подошел к ним после звонка супруги о том, что они задирают их сына. «Проявляя агрессию в присутствии многочисленных граждан, правой рукой он схватил восьмилетнего мальчика за верхнюю одежду и нанес ему не менее одного удара кулаком в область лица, продолжая удерживать и ограничивая возможность последнего уйти, оказать сопротивления», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Девятилетнего мальчика обвиняемый ударил по лицу и толкнул на землю, отчего тот упал на землю и испытал сильную физическую боль. Осужденный понял, что школьники испуганы и не могут оказать ему сопротивление, после чего покинул школьный двор. Суд признал его виновным по ст. 116 УК РФ (побои). Он не признал вину, однако выплатил моральную компенсацию и извинился перед потерпевшими.

Напомним, доклад о ходе расследования запрашивал председатель СКР Александр Бастрыкин. У одного из потерпевших в ДГКБ №9 врачи обнаружили травму. Родители школьника отказались от госпитализации ребенка и написали заявление в полицию.

Мария Шараева