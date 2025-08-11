В Ставрополе на капремонт 11 многоквартирных домов направили 86 млн рублей
На Ставрополье определили подрядчика для капитального ремонта 11 многоквартирных домов краевого центра. Сумма контракта составила 86 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Компании «СТАВСТРОЙСЕРВИС» предстоит заменить пять крыш, включая переустройство одной плоской крыши в скатную без жилого использования и заменить 14 внутридомовых инженерных систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и водоотведения.
В фонде отметили, что эти дома были построены во второй половине прошлого века и давно исчерпали запас прочности.
«Для Ставрополя, как столицы края, это больше, чем техническая необходимость. Город — визитная карточка региона. Его облик влияет на туристов, инвесторов, переехавших. Бизнес приходит туда, где видит порядок. А порядок начинается с жилого фонда»,— добавили в организации.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что ремонтом 21 многоквартирного дома займется компания «Атриум». Сумма контракта с этим подрядчиком составила более 129 млн. руб.