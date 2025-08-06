В Ставрополе отремонтируют 21 многоквартирный дом

В краевой столице определили подрядчика по капремонту 21 многоквартирного дома. Общая стоимость контракта составляет более 129 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Фонда капитального ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Атриум» займется ремонтом 13 крыш, включая переоборудование одной плоской в шатровую без жилого использования, и обновление 15 внутридомовых инженерных сетей.

«Эти дома построены во второй половине XX века. Их проектный срок давно превышает допустимый. Протекающие кровли, изношенные трубы, промерзающие стены — не просто бытовые неудобства, а угроза безопасности. Ремонт здесь — не роскошь, а необходимость»,—подчеркнули в фонде.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», власти Ставрополя выделили более 55,5 млн руб. на капитальный ремонт девяти жилых домов, построенных в 1970-1980-х годах. Здесь подрядчиком выступает компания «МКВ-Групп». Она займется заменой шести крыш и модернизацией пяти инженерных систем.

У зданий протекает кровля, коррозируют трубы, выходит из строя электропроводка. По словам специалистов, предстоящие работы носят не улучшающий, а «спасательный характер».

Наталья Белоштейн