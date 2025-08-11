Работники маркетплейсов на Ставрополье стали зарабатывать в 1,6 раза больше

Медианная зарплата работников маркетплейсов в Ставропольском крае за первое полугодие 2025 года выросла до 80 тыс. руб. Это на 56,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда средняя зарплата была 51 тыс. руб. Об этом сообщил РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы сервиса hh.ru.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Диапазон зарплат в первом полугодии составил от 42,7 тыс. руб. до 180 тыс. руб. В 2024 году он был в пределах 32,6 тыс. руб. — 117 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты зафиксированы у сотрудников складов, руководителей, IT-специалистов и курьеров.

В январе-июне 2025 года на Ставрополье было размещено более 670 предложений о работе в маркетплейсах (в 2024 году — 600). В Южном федеральном округе количество таких вакансий превысило 6 тыс. (в 2024 году — 5,6 тысяч).

Согласно информации, предоставленной пресс-службой «Авито Работа», средняя заработная плата по таким вакансиям выросла на 10% — с 53 тыс. руб. до 58,5 тыс. руб. в месяц. При этом количество предложений о работе в этой сфере увеличилось на 42%.

В 2025 году наибольший рост заработной платы наблюдался в следующих отраслях: склады (+55%) — до 76,3 тыс. руб., логистика (+37%) — до 87 тыс. руб., строительство (+35%) — до 93,3 тыс. руб., пищевая промышленность (+29%) — до 67,3 тыс. руб., торговля (+28%) — до 62,3 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что на крупнейших маркетплейсах появились разделы «Сделано на Ставрополье». В них предприниматели региона представляют свою продукцию.

Наталья Белоштейн