В Ульяновске передано в суд дело о мошенничестве при рекультивации полигона ТКО

Утверждено обвинительное заключение о мошенничестве при рекультивации полигона ТКО, а также подделке платежных документов в Ульяновске. В преступлении обвиняются двое жителей Москвы. Об этом сообщает прокуратура.

Перед этим расследование дела было завершено. Силовики установили, что директор ООО «ЭкоИнвест» Сергей Власов и генеральный директор ООО «Мегастоун групп» Наиль Вильданов заключили фиктивные договоры на рекультивацию полигона отходов в Красном Яре. С декабря 2022 по август 2023 года они предоставили поддельные платежные поручения, что позволило похитить более 62,2 млн руб. из бюджета.

Для возмещения ущерба были арестованы уставные капиталы аффилированных структур, изъяты деньги и три автомобиля. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Также арбитражный суд по иску прокуратуры признал государственный контракт недействительным и обязал ООО «ЭкоИнвест» вернуть государству более 410 млн руб. Решение вступило в законную силу.

Георгий Портнов