В мусоре нашли подделку

Следственное управление СКР по Ульяновской области завершило расследование уголовного дела гендиректора ООО «Мегастоун групп» Наиля Вильданова и руководителя ООО «ЭкоИнвест» Сергея Власова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при рекультивации полигона ТКО «Красный Яр» под Ульяновском, а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Госконтракт стоимостью 456,3 млн руб., заключенный с «ЭкоИнвестом» в рамках нацпроекта «Экология», изначально оказался скандальным в связи с тем, что был подписан в обход конкурентных процедур, а инициатором выбора подрядчика стала руководившая в то время региональным министерством природных ресурсов Гульнара Рахматулина, которой ранее и принадлежал «ЭкоИнвест». Кроме того, совладельцем «ЭкоИнвеста» и руководителем субподрядчика оказался Наиль Вильданов, бывший советником губернатора региона Алексея Русских в пору его работы в Совете Федерации. Обвиняемые вину не признают.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела директора ООО «Мегастоун групп» Наиля Вильданова и руководителя ООО «ЭкоИнвест» Сергея Власова, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере при рекультивации полигона ТКО (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), а также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денежных средств (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом во вторник сообщило ведомство, отметив, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, после чего будет передано в суд.

По версии следствия, обвиняемые в 2023 году выкупили компанию «ЭкоИнвест», у которой уже был заключен госконтракт стоимостью 456,3 млн руб. на выполнение работ по рекультивации полигона ТКО Красный Яр (около Ульяновска) в рамках нацпроекта «Экология». Исполняя контракт, в период с мая по июнь 2023 года Сергей Власов «заключил несколько фиктивных договоров на оказание транспортных услуг и поставку стройматериалов с компанией, подконтрольной второму обвиняемому», а «для придания видимости фиктивным сделкам оба обвиняемых изготавливали поддельные распоряжения о переводе денежных средств». Всего на счета подконтрольных компаний были переведены денежные средства на общую сумму свыше 62 млн руб. Как сообщает УФСБ, первоначальная информация о преступлении была получена ведомством в ходе оперативно-разыскных мероприятий и незаконная деятельность была пресечена совместно с СУ СКР в августе 2024 года. 21 августа 2024 года Ленинский районный суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде залога (в размере 2 млн руб. на каждого) и ограничения определенных действий. Обвиняемые вину не признали.

Как ранее сообщал «Ъ», контракт на рекультивацию полигона ТКО «Красный Яр» на сумму 456,3 млн руб. был заключен 19 декабря 2022 года, заказчиком выступило ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», подрядчиком — компания «ЭкоИнвест», субподрядчиком — «Мегастоун групп». Экологи-активисты обратили внимание на то, что контракт с «ЭкоИнвестом» был заключен без конкурентных процедур. Инициатором заключения контракта с единственным поставщиком — компанией «ЭкоИнвест» — стала Гульнара Рахматулина, которая в тот период была министром природных ресурсов и экологии региона, а до 2016 года владела компанией «ЭкоИнвест». Официальное решение о допустимости заключения контракта с единственным поставщиком приняла комиссия облправительства, основываясь на изменениях федерального законодательства, которые разрешали возможность таких закупок, если это напрямую связано с геополитической обстановкой и СВО и в случаях, когда «имеется прямая причинно-следственная связь» с этими явлениями.

Компанией «ЭкоИнвест» после 2016 года стало владеть московское ООО «БауИнвест», а с мая 2023 года ее собственником стало ООО «МСГ ресурс» (Москва), принадлежащее компании «Мегастоун групп» (Москва). В свою очередь, владельцами «Мегастоун групп» являются в равных долях Сергей Власов (директор «ЭкоИнвеста») и Наиль Вильданов (гендиректор «Мегастоун групп»). В ходе следствия стало известно, что Наиль Вильданов в 2019 году был помощником Алексея Русских, ныне губернатора Ульяновской области, а в то время — члена Совета Федерации.

В ноябре 2023 года во время визита в Ульяновск генпрокурор Игорь Краснов после общения с активистами-экологами «поставил задачу безотлагательно разобраться в ситуации, в том числе с точки зрения антикоррупционного законодательства». В феврале 2023 года прокуратура Ульяновской области обратилась в арбитражный суд с иском к «ЭкоИнвесту» и ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» о недействительности госконтракта, заключенного в обход конкурентных процедур, отмечая, что никакой причинно-следственной связи рекультивации с санкциями и СВО не было. Прокуратура потребовала вернуть в бюджет все средства, переданные компании по контракту на рекультивацию полигона. В ноябре 2024 года арбитражный суд после повторного рассмотрения удовлетворил иск прокурора, предписав взыскать с «ЭкоИнвеста» все полученные на тот момент средства — 411,2 млн руб., хотя работы по рекультивации были завершены более чем на 90%. В мае этого года апелляционный суд согласился с решением первой инстанции, и решение суда вступило в силу.

В «ЭкоИнвесте» «Ъ» сказали, что вернуть требуемую сумму не смогут, поскольку «все средства по контракту вложены в рекультивацию», «более того, владельцы компаний в целях завершения работ были вынуждены вложить свои личные средства», «а это десятки миллионов рублей». В компании также добавили, что, несмотря на суды и уголовное дело, работы по контракту продолжались и «фактически рекультивация полигона завершена».

Адвокат Сергея Власова Александр Седельников от комментариев отказался. Адвокат Наиля Вильданова Павел Соркин заявил «Ъ», что следствие обвиняет руководителей в применении более дешевых материалов с несоответствующим качеством, «но в реальности замена была связана с санкциями и необходимостью поиска аналогов, производитель которых гарантировал, что качество их укрывных матов не уступает указанным в документации», «и все это было согласовано с заказчиком». Адвокат признал, что в оформлении документов на перевозку «частично было допущено нарушение», «но полученные денежные средства, инкриминируемые как хищение, были направлены на исполнение контракта, причем в гораздо большем объеме». «Не может быть хищения, если контракт на 450 млн руб., а в реальности вложено уже 600 млн руб.», — добавил адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск