Доля кафе с летними верандами в центре Москвы достигла 61%

В июле 2025 года доля заведений на центральных улицах Москвы с летними верандами выросла на 9 процентных пунктов год к году, до 61%, следует из подсчетов NF Group, с которыми ознакомился “Ъ”. Летние веранды есть у 218 точек из 357, уточняют консультанты.

Общее число посадочных мест в уличных кафе выросло на Пятницкой улице — на 62% год к году, на Новом Арбате — на 24%, на Большой Никитской улице — на 14%, на Большой Дмитровке и в Камергерском переулке — на 9%, а на Мясницкой улице показатель, напротив, снизился на 15%. В департаменте торговли и услуг Москвы сообщили “Ъ”, что количество уличных конструкций превысило 5 тыс.

По подсчетам геосервиса 2ГИС, общее количество точек общепита с верандами или столиками на улице в городах-миллионниках в прошлом месяце превысило 17 тыс., что на 40% больше год к году. Наибольший прирост отмечен в Красноярске, где число летних веранд выросло на 79,5%, до 271, Перми — на 59,4%, до 196 и Москве в целом — на 47,7%, до 3,4 тыс.

Как пояснил лидер клиентских путей сети «Андерсон» Григорий Арутюнян, веранда может обеспечивать до 30–40% выручки заведения в летние месяцы. По его словам, средний чек на верандах часто выше на 15–20% за счет более длительного времени пребывания гостей и дополнительных заказов.

Подробности — в материале «Ъ» «Еда ищет место под солнцем».