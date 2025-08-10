Еда ищет место под солнцем

Упрощение правил размещения летних веранд в Москве стимулировало рестораторов устанавливать больше таких конструкций. В июле 2025 года доля заведений с летними кафе в центре Москвы достигла 61%, хотя годом ранее была 52%. Операторам общепита столики на улице приносят до 40% выручки, а средний чек там выше на 15–20%. Поэтому в будущем число таких веранд продолжит расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В июле 2025 года доля заведений на центральных улицах Москвы с летними верандами выросла на 9 процентных пунктов год к году, до 61%, следует из подсчетов NF Group, с которыми ознакомился “Ъ”. Летние веранды есть у 218 точек из 357, уточняют консультанты. Общее число посадочных мест в уличных кафе выросло на Пятницкой улице — на 62% год к году, на Новом Арбате — на 24%, на Большой Никитской улице — на 14%, на Большой Дмитровке и в Камергерском переулке — на 9%, а на Мясницкой улице показатель, напротив, снизился на 15%. В департаменте торговли и услуг Москвы сообщили “Ъ”, что с начала весны количество уличных конструкций немного превышало 4 тыс., а сегодня их уже более 5 тыс.

Изменения в московском законодательстве, позволяющие размещать некоторые виды веранд без согласования, способствуют повышению привлекательности заведений, ранее не имевших возможности использовать уличные пространства, поясняет директор департамента направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина. В марте 2025 года мэрия упростила размещение летних веранд, для работы которых не требуется монтаж различных конструкций и оборудования.

Теперь вместо получения разрешения от городских властей рестораторам можно только уведомить мэрию. Кроме того, в прошлом году администрация столицы разрешила рестораторам не убирать летние конструкции на зиму.

Летние веранды стали практически обязательным элементом успешного ресторана в центре города, говорит лидер клиентских путей сети «Андерсон» Григорий Арутюнян. По его данным, веранда может обеспечивать до 30–40% выручки заведения в летние месяцы, при этом средний чек на верандах часто выше на 15–20% за счет более длительного времени пребывания гостей и дополнительных заказов. Посещаемость таких точек вырастает на 30%, говорят в сети «Вкусно — и точка».

Впрочем, тенденция к увеличению количества летних ресторанных площадок характерна не только для Москвы, но и для других крупных российских городов. По подсчетам геосервиса 2ГИС, общее количество точек общепита с верандами или столиками на улице в июле 2025 года в городах-миллионниках превысило 17 тыс., что на 40% больше год к году. Наибольший прирост отмечен в Красноярске, где число летних веранд выросло на 79,5%, до 271, Перми — на 59,4%, до 196 и Москве в целом — на 47,7%, до 3,4 тыс., уточняют аналитики.

Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар активно развивают формат летних веранд, но в большинстве городов процесс согласования остается более сложным, говорит Григорий Арутюнян. Основные вызовы — это различия в местном регулировании, более длительные сроки согласования, иногда — отсутствие четких регламентов, перечисляет он. Есть и объективные факторы: например, в некоторых городах исторические центры с узкими улицами ограничивают возможности размещения веранд, добавляет господин Арутюнян. В регионах с мягким климатом летние веранды активны до конца октября, а сибирский регион чувствителен к изменениям погоды и в плохую погоду гости размещаются преимущественно в зале, говорит операционный директор сети «Хочу Пури» Алена Болдырева.

В «Юниресте» (развивает бренд Rostic’s) не исключают, что рост числа веранд связан с активным развитием точек стрит-фуда и небольших заведений площадью 40–50 кв. м.

Внутри таких кафе обычно почти нет посадочных мест, поэтому они используют любую возможность расширить площадь, в том числе за счет установки летних кафе.

Григорий Арутюнян ожидает дальнейшего роста числа веранд, хотя темпы, вероятно, замедлятся — рынок приближается к насыщению на ключевых улицах. В «Юниресте», например, стараются размещать летние кафе во всех ресторанах, где это возможно. В Москве их количество вырастет на 5–7% преимущественно за счет новых локаций и развития веранд в спальных районах, прогнозирует господин Арутюнян.

Дарья Андрианова