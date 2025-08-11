Объем вложений в российские отели вырос почти на треть

По итогам первого полугодия 2025 года объем вложений в отели по России составил 15 млрд руб. Это на 27% больше год к году, сообщили “Ъ” в консалтинговой компании IBC Real Estate. Такой же тренд зафиксировали в компании NF Group. Там отметили, что объем сделок с отелями вырос на 24% год к году, до 6,9 млрд руб.

Несмотря на рост турпотока, загрузка гостиниц демонстрирует снижение. В частности, загруженность в люксовых отелях в первой половине 2025 года сократилась на 5 процентных пунктов (п. п.), до 53%, экономичных — на 7 п. п., до 65%, следует из данных Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate.

Средняя стоимость гостиничного номера в Москве составила 12 тыс. руб. в сутки, на 11% больше, чем годом ранее. Заметнее всего выросло размещение в люксовых столичных гостиницах — на 24% год к году, до 37,1 тыс. руб. в сутки. В экономичном сегменте стоимость номера увеличилась на 10%, до 4,2 тыс. руб. в сутки. Цена растет в том числе из-за удорожания стоимости эксплуатационных расходов, пояснили в консалтинговой компании Nikoliers.

Совокупный оборот отелей по итогам первого полугодия 2025 года в целом по России вырос на 15% год к году, до 500,2 млрд руб., следует из данных Росстата. Заметный рост фиксируется в Рязанской, в Новосибирской и Калининградской областях.

