Индекс Мосбиржи на утренней сессии превысил 3 тыс. пунктов

По состоянию на 7:35 мск индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) на утренней торговой сессии вырос на 2,73%, до 3007,41 пунктов. Он превысил отметку в три тысячи пунктов впервые с 28 апреля.

Лидеры роста — компания «Полюс» (+3,78%), ПАО «Юнипро» (+2,81%), «Совкомфлот» (+2,7%), EN+group (+2,66%), а также акции Московского кредитного банка (+2,47%). Рост может быть связан с сообщениями о предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Главы государств могут встретиться уже 15 августа.

