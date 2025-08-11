В Нижегородской области погиб один человек при ударе БПЛА

Вооруженные силы Украины атаковали две промышленные зоны в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. Погиб сотрудник одного из заводов. Двое человек пострадали. Их госпитализировали.

«На месте сейчас работают специалисты, мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию, совместно с руководством завода организована необходимая работа»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Сейчас в аэропорту Нижнего Новгорода действуют ограничения на прием и выпуск самолетов. Подобные временные запреты обычно вводят из-за атак БПЛА.