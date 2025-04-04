На Ямале пострадал человек из-за загоревшейся автоцистерны

На территории Ямальского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) пострадал человек из-за загоревшейся автоцистерны, сообщили в ЕДДС Ямальского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕДДС Ямальского района Фото: ЕДДС Ямальского района

Сообщение о пожаре поступило 3 апреля — в 20:00 пожарные выехали на место возгорания, инцидент произошел на 557 разъезде железной дороги НГКМ Бованенково. Пожар потушили в 21:35, пострадавшего доставили в Салехард (ЯНАО).

Напомним, в конце января в Ноябрьске (ЯНАО) прокуратура организовала проверку после возгорания в общежитии вахтовиков СВУ №7, во время пожара погиб человек.

Ирина Пичурина