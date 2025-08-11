Самовыдвиженцу в депутаты томской гордумы повторно отказали в регистрации

Избирательная комиссия одномандатного округа №20 отказала самовыдвиженцу Максиму Забелину в регистрации в качестве кандидата в депутаты городской думы. Решение комиссии от 9 августа он опубликовал в своем Telegram-канале.

В решении избиркома указывается, что число собранных господином Забелиным достоверных подписей избирателей в свою поддержку оказалось недостаточным для регистрации. Комиссию не устроило число строк в подписных листах претендента. «Забелин М. В. нарушил установленную законом форму подписного листа, так как из пяти строк каждого представленного подписного листа только три предназначены для сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата»,— говорится в документе.

Ранее избирком уже отказывал в регистрации Максиму Забелину. Тогда члены комиссии отказались признать действительными те подписи избирателей, где перед номером паспорта был проставлен значок «№». «И переходим к плану Б. На этих выборах я буду поддерживать справедливороссов»,— прокомментировал решение избиркома господин Забелин, не исключив, что будет оспаривать его в суде.

Максим Забелин является действующим депутатом гордумы. После избрания в 2020 году входил в состав депутатской «Группы местного самоуправления» вместе с Денисом Ярмошем. В марте 2025 года, после прекращения депутатских полномочий господина Ярмоша, группа была расформирована.

Валерий Лавский