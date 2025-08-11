Григоренко: госуслуги в РФ перейдут на решение «жизненных ситуаций»

Правительство РФ запускает комплексную трансформацию госуслуг, переориентируя их на решение «жизненных ситуаций» вместо разрозненных сервисов. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего реформу.

Заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Людям нужны не отдельные услуги, а готовые решения»,— подчеркнул господин Григоренко. По его словам, каждая услуга должна быть удобной и быстрой, независимо от того, где человек ее получает. Для этого внедряются строгие стандарты качества и назначаются персональные кураторы для каждой из 725 федеральных услуг, отвечающие за обратную связь и устранение сбоев.

Сервис «жизненные ситуации» на портале «Госуслуги» объединяет связанные госуслуги в пакеты. Сейчас доступны 35 федеральных и 180 региональных ситуаций; к концу 2025 года добавятся 245 новых. Параллельно идет цифровизация: 90% социально значимых услуг уже переведены в онлайн, к 2030 году планируется достичь 99%.

Особый акцент сделан на проактивные услуги: восемь сервисов (например, пособия при рождении ребенка) автоматически запускаются при наступлении события. Еще 25 таких услуг внедрят до конца 2025 года. Чтобы ускорить реализацию регионами на портале госуслуг нового поколения сервисов, построенных по принципу «жизненных ситуаций», АЦ при правительстве и Минэкономики разработали специальные типовые решения.

