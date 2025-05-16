Жизненные ситуации федерального стандарта

Аналитический центр (АЦ) при правительстве и Минэкономики разработали первые типовые решения для регионов по выводу на «Госуслуги» сервисов, построенных по принципу «жизненных ситуаций», рассказали “Ъ” в секретариате вице-премьера-главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко. Власти рассчитывают, что «стандарты» — алгоритмы действий, наборы рекомендаций и инструментов — сэкономят финансовые и трудовые затраты субъектов РФ. К настоящему времени утверждено три типовых сервиса: «Поступление в 1-й класс», «Профориентация школьников» и «Предоставление в собственность земельных участков». Список будет расширяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Чтобы ускорить реализацию регионами на портале госуслуг нового поколения сервисов, построенных по принципу «жизненных ситуаций», АЦ при правительстве и Минэкономики разработали специальные типовые решения. Они представляют собой алгоритм действий, набор рекомендаций и инструментов, воспользовавшись которыми, субъекты РФ смогут сократить финансовые и трудовые затраты. Отметим, что улучшение услуг и сервисов, в том числе их объединение по принципу «жизненных ситуаций», с которыми сталкиваются люди и организации, имеет для правительства высокий приоритет (см. “Ъ” от 17 марта). К настоящему времени утверждено три типовых решения: «Поступление в 1-й класс», «Профориентация школьников», «Предоставление в собственность земельных участков». Как подчеркивают в аппарате Дмитрия Григоренко, они помогают масштабировать удачные региональные практики на другие субъекты РФ.

Напомним, что работа по «сборке» госуслуг в пакеты, покрывающие все потребности граждан в рамках конкретных жизненных ситуаций, ведется в рамках отдельного федерального проекта «Государство для людей» (куратор — Дмитрий Григоренко), его основная фаза реализуется с 2023 года. ФП не входит в состав нацпроектов и является одной из 42 инициатив, над которыми работало первое правительство Михаила Мишустина, чтобы дополнить систему нацпроектов конкретными и ощутимыми для людей результатами. К настоящему моменту запущено 34 таких сервиса, с 2024 года реализуются также региональные сервисы (сейчас их 157). Ожидается, что до конца 2025 года будет работать 70 федеральных и 425 региональных сервисов, существенно упрощающих получение госуслуг за счет сокращения времени, необходимых документов и количества визитов в ведомства.

При создании типовых решений АЦ и Минэкономики учитывали предложения регионов о том, запуск каких сервисов наиболее актуален, отмечают в секретариате вице-премьера. Типовое решение содержит рекомендации и «подсказки», как быстрее и проще реализовать сервис, добавляет собеседник “Ъ”. В частности, оно содержит инструкции по применению конструкторов лендинга — страницы регионального сервиса на «Госуслугах», позволяющего заполнить блоки в соответствии со спецификой оказания услуг субъектом РФ, и адресных уведомлений.

Напомним, что в 2022 году Минцифры представило «визуальный конструктор услуг», позволяющий ведомствам и регионам проектировать сервисы на «Госуслугах» по принципу «лего» и, соответственно, ускорить их ввод в эксплуатацию, а также заметно сократить их бюджеты на IT-разработку (см. “Ъ” от 24 июня 2022 года). Создание типовых решений для сервисов «жизненные ситуации» продолжает эту работу и соответствует внедрению Белым домом единых взглядов на конструирование госуслуг с фокусировкой на обеспечение реальных потребностей населения.

«На данном этапе в регионах может быть своя специфика оказания услуг в электронном виде, и подходы к реализации сервисов "жизненные ситуации" могут отличаться. Регионам необходимо иметь четкий алгоритм действий, руководствоваться едиными стандартами, чтобы доступ к этим сервисам был удобным и человеку не приходилось искать, как ему реализовать свой запрос, на разных порталах. Для этого в качестве методического сопровождения для регионов созданы типовые решения»,— отметили в аппарате вице-премьера.

Венера Петрова