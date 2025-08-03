Гостайну спускают на землю

Как выяснил “Ъ”, Минтранс рассмотрит возможность упрощения процедур снятия грифа секретности с результатов аэрофотосъемки с дронов. Сейчас эксплуатанты должны получать на такие съемки лицензии ФСБ, а после на месяц отдавать материалы военным для проверки на гостайну. За это время съемка часто теряет актуальность для заказчиков, которым нужно срочно отследить пожароопасную обстановку, разлив нефтепродуктов или состояние полей. Но эксперты сомневаются, что упрощение начнется в ближайший год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вопрос о послаблениях при проведении аэрофотосъемки с беспилотников поднимается с 2018 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вопрос о послаблениях при проведении аэрофотосъемки с беспилотников поднимается с 2018 года

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минтранс проработает предложения по рассекречиванию материалов для проведения аэрофотосъемки с беспилотников и упрощения процедур снятия грифа секретности с результатов съемки. Об этом сказано в материалах к совещанию в правительстве, прошедшему в середине июля (есть у “Ъ”). Необходимость обусловлена сложной процедурой получения разрешения на проведение аэрофотосъемки по разработанным еще в СССР инструкции (СТГМ-90) и дополнению к ней (ПАРО-90), содержание которых засекречено.

Сегодня эксплуатант должен для проведения съемки получать лицензию ФСБ на работу с гостайной, что занимает около месяца, а после отдавать полученные результаты на контрольный отсмотр представителям Минобороны для подтверждения наличия или отсутствия гостайны, что занимает еще около месяца. Новый порядок Минтрансу предстоит согласовать с Росреестром и Минобороны.

В Минтрансе сообщили “Ъ”, что продолжают работать над совершенствованием законодательства «в части дальнейшего развития отрасли, а также с учетом потребностей бизнеса». От подробностей там воздержались, подчеркнув, что «на сегодня уже сформирована необходимая законодательная база для штатного функционирования компаний отрасли». “Ъ” направил запрос в Минобороны.

В отрасли, как рассказали “Ъ” в ассоциации «Аэронекст», просили Минтранс о корректировках с 2018 года.

Гендиректор «Аэронекст» Глеб Бабинцев уточнил “Ъ”, что в последний раз ситуация обсуждалась с ним на совещании с участием представителей Минтранса, Минпромторга и Минобороны в конце июня. В начале июля «Аэронекст» направила в Минтранс свои предложения по корректировке правил для эксплуатантов беспилотников. Как уточнялось в письме «Аэронекст» (есть у “Ъ”), действующий порядок получения разрешения Генштаба ВС РФ на выполнение аэрофотосъемки остается главным барьером для таких работ.

В правительстве начинали разработку проекта постановления, упрощающего аэрофотосъемку с дронов, в 2023 году, издать документ планировалось до конца 2024 года, но срок перенесли на два года, напоминают в «Аэронекст». По словам собеседников “Ъ” в отрасли, прежний проект постановления был слишком поздно предоставлен на общественное обсуждение, после чего в Минэкономики, не получив достаточных отзывов, оставили его без движения. Часть источников “Ъ” считает, что мораторий на изменения будет действовать до 2027 года, другие ожидают, что корректировка начнется с января 2026 года.

В «Аэронекст» попросили ускорить разработку нового постановления, которое позволит мониторить хотя бы сельхозплощади без получения разрешений и проведения контрольных просмотров. Опрошенные “Ъ” участники рынка отмечают, что заказчики съемок из других отраслей также не готовы ждать «рассекречивания месяц». Как объясняют в «Геоскане», сам порядок получения разрешения для крупных компаний не представляет сложности, если у них есть лицензии, в том числе на работу с гостайной, сертификат эксплуатанта беспилотных авиасистем, и сами дроны поставлены на учет. Но, указывает заместитель гендиректора компании Андрей Грудев, еще 30 дней на получение заключения об отсутствии данных с грифом секретности для многих заказчиков оказываются критичными. «Кому спустя месяц интересны обнаруженные во время аэросъемки разливы нефтепродуктов, оползни в карьерах, лесные пожары, пораженные вредителями поля, накренившаяся мачта связи, оборванный провод ЛЭП?» — перечисляет он.

Спустя месяц материалы съемки теряют актуальность для большинства заказчиков, соглашается эксперт НТИ «Аэронет», гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин. Поэтому 70% участников рынка, по его данным, «работают в серую».

«Они высылают данные на "рассекретку", но используют их сразу, не дожидаясь заключений»,— говорит он. По словам эксперта, само требование критически устарело, поскольку спутниковая карта всей страны в достаточном разрешении в открытом доступе на картах «Яндекса». Над лесными массивами, полями и территориями, на которых нет закрытых и ведомственных объектов, представляющих гостайну, можно было бы полностью упразднить порядок контрольного отсмотра и получения лицензии ФСБ, говорит коммерческий директор «Лаборатории будущего» Павел Камнев.

35,9 миллиарда рублей составил объем российского рынка гражданских беспилотных авиасистем в 2024 году, по оценке «Аэронекста»

Гендиректор «Транспорт будущего» Юрий Козаренко добавляет, что процесс осложняется и тем, что критерии секретности могут интерпретироваться в разных регионах и разных ведомствах по-разному.

Кроме того, это требует от бизнеса затрат, например, на специализированный софт. При этом, отмечает топ-менеджер, сегодня беспилотники должны оснащаться средствами идентификации и их перемещение можно контролировать через систему ЭРА-ГЛОНАСС. Господин Козаренко добавляет, что вместо тотального рассекречивания может быть введена система зонирования, где съемка автоматически разрешена или ограничена, с понятными правилами. Гендиректор и основатель «Флай Дрон» Никита Данилов также считает, что можно просто установить бесполетные зоны там, где это нужно военным, а в прочих местах отменить обязательное согласование результатов аэрофотосъемки.

В «Геоскане» предлагают разрешить владельцам земельных участков выполнять или заказывать аэросъемку своих земель без согласований при условии использования результатов в «личных целях». Если планируется передача результатов, то владелец участка может сделать это, понимая уголовную ответственность за раскрытие гостайны, либо самостоятельно получать одобрение Минобороны. Этот подход, говорит господин Грудев, можно применить к большому числу ведомств, выполняющих аэросъемки, например, для мониторинга использования земельных участков, прибрежных и водоохранных зон, лесных и сельхозугодий, оценки уровня пожароопасной обстановки и т. д. Для компаний, выполняющих коммерческие работы по аэросъемке для сторонних заказчиков на территориях, им не принадлежащих, целесообразно сохранить текущий порядок, но модернизировав правила, сделав их доступными для любого специалиста в области аэросъемки, продолжает Андрей Грудев. В частности, предусмотреть современные форматы передачи данных, например в защищенное «облако» Минобороны, и сократить сроки отсмотра.

Айгуль Абдуллина