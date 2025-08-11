Минобороны КНДР: Учения Южной Кореи и США подрывают стабильность в регионе

Запланированные на август—сентябрь совместные войсковые учения Республики Корея и США Ulchi Freedom Shield ухудшают ситуацию в сфере безопасности в регионе, говорится в опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК) заявлении главы Минобороны КНДР Но Гван Чхоля.

«Враги не скрывают, что в этих совместных учениях, в которых будут задействованы заокеанские вооруженные силы, включая военно-морские экспедиционные войска США, и даже вооруженные силы членов-государств "командования войск ООН", и которые проводятся во всех пространствах, будут применены новые наставления и методы ведения современной войны, нацеленные не только на наше государство, но и на региональные страны»,— заявил Но Гван Чхоль.

По оценкам министра обороны, именно военная угроза со стороны США и Южной Кореи является причиной обострения ситуации на Корейском полуострове, и данная военная демонстрация усугубит положение. Совместные учения, которые предполагают имитацию ядерной войны, являются непосредственной военной провокацией против Северной Кореи. ВС КНДР готовы парировать угрозы, подчеркивается в заявлении.

Как сообщалось, учения намечены на 18—28 августа, но значительную часть полевых маневров перенесли на сентябрь как раз из опасений резкой реакции КНДР.

Эрнест Филипповский, Хабаровск