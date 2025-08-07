Южная Корея и США в августе проведут совместные военные учения

Ежегодные совместные военные учения вооруженных сил Южной Кореи и США Ulchi Freedom Shield 25 (UFS) запланированы на 18--28 августа, сообщает Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея. Учения позиционируют как оборонительные, сценарий включает реалистичные угрозы, выявленные при анализе последних военных конфликтов в мире.

В UFS войдут основанные на симуляции командно-штабные учения, а также полевые маневры. Почти половину из 40 запланированных полевых тренировок предполагается отложить на сентябрь из-за жары и разлива рек. В учения, помимо военных задач, войдут межведомственные тренировки южнокорейского правительства, направленные на улучшение координации действий в условиях кризиса, защиту гражданского населения и борьбу с киберугрозами.

В сообщении оговаривается возможность подключения других стран в рамках 75-й годовщины основания Командования ООН.