Лидеры Северо-Балтийской восьмерки (NB8: Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония) подтвердили «непоколебимую поддержку» суверенитету Украины и приветствовали мирную инициативу Дональда Трампа.

В совместном заявлении подчеркивается готовность NB8 содействовать дипломатическому урегулированию, но лишь на условиях прекращения огня и при участии Киева. «Путь к миру нельзя наметить без голоса Украины. Никаких решений по Украине без Украины», — отмечается в документе.

При этом NB8 сохранит военную и финансовую помощь Украине, а также санкционное давление на РФ. Мир, по мнению NB8, требует сочетания дипломатии, поддержки Киева и принуждения Москвы к прекращению специальной военной операции.

Новость о том, что местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет Аляска, оказалась неожиданностью для всех. Украинский президент Владимир Зеленский принялся обзванивать европейских союзников, которые начали заверять его, самих себя и, главное, президента Трампа, что будущее Украины не может решаться без украинцев и европейцев.

