МЧС прогнозирует выпадение вулканического пепла на жителей Камчатки

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 км, сообщили в региональном управлении МЧС. Пепловый шлейф распространяется в сторону Тихого океана, на его пути — поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. В населенных пунктах возможно выпадение пепла, сообщили в министерстве.

«Также при изменении направления ветра не исключается возможность выпадения пепла и в других населенных пунктах»,— уточнила пресс-служба МЧС. В ведомстве рекомендуют не выходить на улицу во время пеплопада и в помещении закрыть все двери и окна. При выходе на свежий воздух жителям советуют надевать респиратор или марлевую повязку. Загрязненную пеплом одежду советуют не заносить в дом.

Пепельный шлейф представляет угрозу для авиации. Сейчас Ключевскому вулкану наивысший, красный, код авиационной опасности, сообщили в МЧС. Кроме того, пепел может вызывать респираторные заболевания, отравлять воду в открытых резервуарах, наносить вред животным, а также приводить к порче оборудования.

Вулканы на Камчатке стали проявлять активность после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского. 6 августа сообщалось, что извержение Ключевского разрушило местную дамбу.

Последствия землетрясения на Камчатке и Курилах

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения обрушился фасад одного из детсадов, появились трещины в зданиях некоторых больниц и соцучреждений. В городе введен режим чрезвычайной ситуации

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Очаг землетрясения располагался на глубине 159 км

Фото: Telegram-канал Кроноцкого заповедника

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

В Северо-Курильске повреждены несколько зданий, у домов разрушены печные трубы, вентиляционные шахты

Фото: Сергей Лакомов / РИА Новости

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

В Северо-Курильске затопило прибрежную зону

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Из-за землетрясения 2,7 тыс. человек эвакуировали в безопасные районы

Фото: МЧС России / ТАСС

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

На Курильских островах была объявлена угроза цунами. Волна цунами высотой 3–4 м была зафиксирована в Елизовском районе Камчатского края

Фото: Reuters

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Рабочий день в госучреждениях был сокращен до 13:00

Фото: Валерия Косилова / ТАСС

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Угрозу цунами также объявили США, Япония и Китай

Фото: РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы Р

