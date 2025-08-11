МЧС прогнозирует выпадение вулканического пепла на жителей Камчатки

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 12 км, сообщили в региональном управлении МЧС. Пепловый шлейф распространяется в сторону Тихого океана, на его пути — поселок Усть-Камчатск и село Крутоберегово. В населенных пунктах возможно выпадение пепла, сообщили в министерстве.

«Также при изменении направления ветра не исключается возможность выпадения пепла и в других населенных пунктах»,— уточнила пресс-служба МЧС. В ведомстве рекомендуют не выходить на улицу во время пеплопада и в помещении закрыть все двери и окна. При выходе на свежий воздух жителям советуют надевать респиратор или марлевую повязку. Загрязненную пеплом одежду советуют не заносить в дом.

Пепельный шлейф представляет угрозу для авиации. Сейчас Ключевскому вулкану наивысший, красный, код авиационной опасности, сообщили в МЧС. Кроме того, пепел может вызывать респираторные заболевания, отравлять воду в открытых резервуарах, наносить вред животным, а также приводить к порче оборудования.

Вулканы на Камчатке стали проявлять активность после сильного землетрясения, которое произошло 30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского. 6 августа сообщалось, что извержение Ключевского разрушило местную дамбу.