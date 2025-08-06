Извержение Ключевского вулкана на Камчатке разрушило дамбу

Дамба у Ключевского вулкана, построенная в 2023 году для отсечения водотока между правым и левым течением реки Студеной, разрушена, сообщает Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Это может привести к повреждению единственной трассы, соединяющей Усть-Камчатский округ с остальной территорией Камчатки.

Активность Ключевского вулкана резко возросла вследствие сильнейшего землетрясения 30 июля. Лавовый поток несколько дней назад начал спускаться к леднику Богдановича.

«Плавление льда приводит к высвобождению огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки. В случае схода значительных грязевых потоков, они неминуемо достигнут трассы Мильково—Усть-Камчатск на участке со 153 по 187 км и приведут к ее размытию и блокированию движения автотранспорта»,— говорится в сообщении.

Возникает также угроза для туристов, которые сейчас находятся в Толбачинском доле. Люди могут быть заблокированы, при попытке пересечь реку могут быть уничтожены транспортные средства, включая высокопроходимые.

На Ключевском нарастает вулканическое дрожание, изливается лава, происходят пепловые выбросы и выбросы вулканических бомб. В ближайшие дни возможно усиление извержения с пепловыми выбросами до 10 км.

ГУ МЧС по региону рекомендует воздержаться от поездок и походов в окрестности шести активизировавшихся с начала конца июля вулканов в радиусе 10 км.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский