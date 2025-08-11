Суд рассмотрит иск предпринимателя Чижова о прекращении прав на бренд воронежской «Галереи Чижова»

В Москве суд по интеллектуальным правам принял к производству иск курского индивидуального предпринимателя Александра Чижова против воронежского АО «Галерея Чижова» (основатель — депутат Госдумы Сергей Чижов), владеющего крупнейшим в городе одноименным ТРЦ. Предприниматель требует «вследствие неиспользования досрочно прекратить правовую охрану» товарного знака «Чижова галерея ассоциация», принадлежащего компании.

Суд рассмотрит иск 11 ноября, сообщается в картотеке арбитража. Курский предприниматель подал иск еще в декабре 2024 года, однако суд более полугода не принимал его к рассмотрению.

Торговая марка «Чижова галерея ассоциация» и фирменный логотип, представляющий собой цветущее дерево со зданиями, вырастающими из его кроны, были зарегистрированы АО в сентябре 2022 года, сообщается в реестре Роспатента. Права на исключительное использование бренда закреплены за воронежской компанией до января 2032-го.

В декабре предприниматель в иске против АО требовал также досрочно прекратить правовую охрану другого зарегистрированного товарного знака «Чижова Чижов Чижов Галерея Чижова». В июле 2025-го суд по интеллектуальным правам разделил требования на два отдельных производства, которые рассматриваются одновременно. По второму бренду суд пока не принимал никаких принципиальных решений, следующее заседание запланировано тоже на 11 ноября. Третьим лицом по делу здесь выступает Сбербанк.

Заместитель генерального директора АО по социально-экономическим вопросам Анастасия Позднякова заверила «Ъ-Черноземье», что «для компании остается актуальным вопрос мирного урегулирования спора». «Рассмотрение заявления находится на начальной стадии. Как только мы получим информацию об актуальной позиции истца по спору, все возможные меры по досудебному урегулированию будут предприняты,— сказала госпожа Позднякова.— Судебный механизм рассмотрения предпринимательских споров является наиболее объективным, поскольку оценка позиции каждой из сторон производится независимыми арбитрами». В компании не ответили на вопрос «Ъ-Черноземье» о том, какие риски для нее создает иск предпринимателя. Связаться с ним не удалось: все связанные с ним юрлица с указанными в ЕГРЮЛ телефонами на сегодняшний день ликвидированы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Александр Чижов ведет в Курске деятельность в сфере рекламных агентств. Ранее он был связан с несколькими московскими компаниями, работавшими в сфере туризма, торговли, аренды недвижимости: руководил ООО «Гостиница Царицыно» и АО «Гостиничный комплекс "Орехово"», владел ООО «Инсур-возрождение С» и ООО «Прогресс». Все они ликвидированы. Александр Чижов, по данным из открытых источников, не имеет каких-либо связей с депутатом Госдумы Сергеем Чижовым.

АО «Галерея Чижова» в 2024 году увеличило выручку на 32,9% — с 2 до 2,7 млрд руб. Убыток компании сократился на 30% — с 1,3 млрд до 932 млн руб.

Сергей Калашников