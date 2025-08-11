Рядом с Москвой сбили два беспилотника

Силы ПВО Минобороны сбили два БПЛА, которые летели на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он не рассказал о последствиях атаки. На месте падения обломков беспилотника работают экстренные службы.

Накануне вечером господин Собянин также сообщал об атаке на Москву. Беспилотник также был сбит силами ПВО. Удару подверглись и другие регионы: в Брянской области с помощью дрона-камкадзе армия Украины атаковала село Стратива. Пострадал один человек.