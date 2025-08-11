В Брянской области пострадал сельчанин в результате атаки БПЛА

Армия Украины с помощью дрона-камкадзе атаковала село Стратива в Брянской области. Пострадал житель населенного пункта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Глава области не уточнил, в каком состоянии находится пострадавший. Его доставили в больницу. Также из-за атаки в селе, которое располагается в Стародубском муниципальном округе, был поврежден легковой автомобиль, сообщил господин Богомаз. На месте происшествия работают экстренные службы.

Накануне вечером атаке также подвергся столичный регион, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. О пострадавших или других последствиях налета глава города не сообщал.