Сегодня исполняется 75 лет директору Российского института стратегических исследований, председателю совета директоров концерна «Алмаз-Антей» Михаилу Фрадкову

Михаил Фрадков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин:

— Дорогой Михаил Ефимович, примите мои сердечные поздравления и самые добрые пожелания в день Вашего 75-летия! С теплотой вспоминаю годы совместной работы под Вашим руководством в правительстве Российской Федерации. Искренне дорожу нашим многолетним личным знакомством. Ваши достижения на всех этапах служения Отечеству — на самых высоких и ответственных постах — безусловно, достойны огромного уважения! Желаю и впредь Вам и возглавляемому Вами Российскому институту стратегических исследований уверенно идти по дороге побед на благо нашей Родины!

