В Архангельской области погиб полицейский при задержании поджигателя

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по СЗФО.

В момент задержания злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия. Один из полицейских погиб. Другой правоохранитель ранен в ноги. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Задержанный — неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, следует из пресс-релиза.