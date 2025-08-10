Близкие к КПРФ профессора обвинили Ельцин-центр в антироссийской пропаганде

«Экспертная комиссия профессоров МГУ» провела анализ экспозиций Ельцин-центра, сообщил Telegram-канал КПРФ со ссылкой на депутата Госдумы от Компартии Владимира Исакова. Эти материалы были расценены как «четко выстроенная система антироссийской пропаганды, покушение на национальный суверенитет и переписывание истории в угоду Западу», доложил коммунист, не уточнив ни имен экспертов, ни статуса комиссии.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Здание Ельцин-центра

Особое возмущение профессоров, указал парламентарий, вызвали экспонаты, посвященные Великой Отечественной войне и распаду Советского Союза. «Великая Отечественная война подается не как всенародный подвиг и триумф, а через призму "ошибок командования" и потерь, создавая ощущение бессмысленной бойни»,— подчеркнул депутат. А распад СССР, по оценке экспертов, представлен исключительно как «торжество демократии» и «освобождение», хотя президент Владимир Путин в свое время называл его «геополитической катастрофой».

Отдельной критике подвергся раздел о приватизации в РФ. «Экспозиция подает ее как "необходимую меру" и "создание класса собственников", практически игнорируя криминальный характер процесса, разграбление общенародной собственности и колоссальное социальное расслоение»,— отметил коммунист.

Напомним, что КПРФ давно и жестко критикует деятельность Ельцин-центра и требует его закрытия. Соответствующий законопроект был внесен Владимиром Исаковым в Думу еще в январе 2024 года, но в первом чтении пока не рассматривался. В то же время полпред президента на Урале Артем Жога, посещая в июне Ельцин-центр, заявил, что никакого искажения исторических фактов в экспозиции не заметил.

Анна Коломенская