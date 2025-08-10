Четвертый тур

«Крылья Советов»—«Балтика» 1:1

Рахманович, 17 — Хиль, 62. Удаление: Бабкин («Крылья Советов»), 90+1 (2 ж. к.).

ЦСКА—«Рубин» 5:1

Глебов, 7, 44; Круговой, 29; Дивеев, 33; Мусаев, 56 — Даку, 40.

«Локомотив»—«Спартак» 4:2

Батраков, 18, 79, 86; Воробьев, 49 — Мартинс, 26; Барко, 78 (пен.).

«Ахмат»—«Зенит» 1:0

Дркушич, 30 (автогол).

«Динамо» (Мх)—«Акрон» 1:1

Табидзе, 42 — Беншимол, 84.

«Оренбург»—«Краснодар» 0:1

Кривцов, 75.

«Сочи»—«Динамо» (М) 1:1

Мухин, 84 — Макаров, 37.

Турнирная таблица

И В Н П М O

1. «Локомотив» 4 4 0 0 12:5 12

2. «Краснодар» 4 3 0 1 6:2 9

3. «Крылья Советов» 4 2 2 0 8:3 8

4. ЦСКА 4 2 2 0 8:3 8

5. «Балтика» 4 2 2 0 8:4 8

6. «Рубин» 4 2 1 1 7:8 7

7. «Акрон» 4 1 3 0 7:3 6

8. «Зенит» 4 1 2 1 5:5 5

9. «Динамо» (М) 4 1 2 1 3:3 5

10. «Динамо» (Мх) 4 1 2 1 3:3 5

11. «Спартак» 4 1 1 2 4:8 4

12. «Ахмат» 4 1 0 3 2:5 3

13. «Оренбург» 4 0 2 2 3:5 2

14. «Сочи» 4 0 1 3 2:10 1

15. «Ростов» 3 0 0 3 2:7 0

16. «Нижний Новгород» 3 0 0 3 2:8 0

Матч «Ростов»—«Пари Нижний Новгород» завершился после подписания номера в печать.