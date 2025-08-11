Производство кваса в России может вырасти в 2025 году на 11%

По итогам 2025 года производство кваса в России может вырасти до 978 млн литров. Это на 11% больше чем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА), результаты которого имеются в распоряжении «Ъ».

Лидером по приросту производства кваса является Приволжский федеральный округ. На него приходится около 370 млн литров, то есть 43% всего разлива кваса в стране.

По оценкам участников рынка, компании нарастили выпуск в ожидании жаркого лета. Однако из-за роста акцизов на сахаросодержащие напитки и прохладного начала лета было отмечено снижение продаж. Теперь отрасль может столкнуться с кризисом перепроизводства.

Подробнее —- в материале «Ъ» «Бесцельное брожение».