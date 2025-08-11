Бесцельное брожение

Производство кваса в России в 2025 году может вырасти на 11%, до 978 млн литров. Отраслевые компании рассчитывали на жаркое лето после аномально теплого прошлогоднего и нарастили выпуск, предвосхищая устойчивый спрос на эту продукцию. Однако из-за роста акцизов на сахаросодержащие напитки и прохладного начала лета было зафиксировано снижение продаж этого напитка, говорят участники рынка. В результате отрасль рискует столкнуться с кризисом перепроизводства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ Фото: Александр Ведерников, Коммерсантъ

По итогам 2025 года производство кваса может вырасти на 11% год к году, до 978 млн литров, следует из имеющегося в распоряжении “Ъ” исследования Национального рейтингового агентства (НРА). С 2017 по 2024 год разлив этого напитка в стране увеличился на 36,21%, до 881 млн литров. Лидером в России по приросту производства такой продукции является Приволжский федеральный округ: на него приходится около 43%, или 370 млн литров, всего разлива кваса в стране. Для сравнения: доля выпускаемых прочих безалкогольных напитков в этом округе составляет всего 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Несмотря на кратковременные спады производства в 2019 году и 2022–2023 годах сейчас рынок кваса демонстрирует долгосрочный позитивный тренд, уверены аналитики НРА. По их мнению, основными драйверами роста являются стабильный спрос на продукцию массового сегмента благодаря широкой его представленности в рознице, а также развитие крафтового сегмента. Среди прочих факторов там выделяют то, что в последнее время потребители все чаще выбирают квас вместо сладких газированных напитков в связи с устойчивым трендом на здоровый образ жизни и популяризацию русской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Впрочем, с точки зрения продаж этот год для кваса остается не слишком удачным.

Квас — ярко выраженный сезонный продукт, пик потребления которого традиционно приходится на теплое время года, отмечает исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев. По его словам, в этом году многие производители ожидали жаркого лета после аномально теплого лета прошлого года и, вероятно, заметно нарастили объемы выпуска еще весной. По данным Гидрометцентра, прошлогоднее лето в Москве было на 2,1% теплее нормы.

Господин Поповичев отмечает, что в текущем году погода внесла свои коррективы: настоящая жара пришла только в июле, что сместило потребительский спрос и привело к локальному перепроизводству напитка. Внезапное похолодание в мае—июне 2025 года стало причиной падения продаж кваса на 15%, следует из данных аналитической компании «Нильсен» (см. “Ъ” от 1 августа). Вместе с ростом разлива кваса это создает риски, что нереализованная продукция останется на складах и распродавать ее придется со скидкой, полагает эксперт.

Гендиректор МПБК «Очаково» (квас «Очаковский» и «Семейный секрет») Юрий Антонов подтверждает, что прошлый сезон закончился рекордными продажами. По его словам, хотя квас остается наиболее популярным в летний период, его потребление становится все менее сезонным. «Что касается рынка в целом, мы видим падение, которое в том числе связано с новой акцизной политикой в отношении кваса»,— добавляет эксперт.

С 1 января 2025 года квас с содержанием этилового спирта до 1,2% был переведен в категорию подакцизных сахаросодержащих напитков, ставка на которые увеличилась с 7 до 10 руб. за литр.

Директор направления «Напитки» Московской пивоваренной компании (МПК; квас «Яхонт» и «Обломов») Руслан Гильденскиольд также фиксирует снижение продаж кваса на российском рынке по итогам первой половины 2025 года. Впрочем, по его данным, у компании продажи кваса немного выросли, но это произошло исключительно за счет расширения присутствия в сетях и запуска новых вкусов. По его мнению, на рынке сейчас отсутствуют яркие новинки, а молодые потребители проявляют слабый интерес к напитку. «Квас по-прежнему воспринимается как традиционный напиток для взрослых потребителей, что ограничивает потенциал роста»,— констатирует господин Гильденскиольд.

Владимир Комаров