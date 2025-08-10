Дарвин Нуньес перешел из «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль»

Уругвайский нападающий Дарвин Нуньес перешел из английского «Ливерпуля» в «Аль-Хиляль», сообщается на сайте саудовского футбольного клуба. Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на три года. По сообщению The Guardian, ливерпульцы получат за футболиста €53 млн. Сумма может и увеличиться — контракт предусматривает выплату бонусов, если у Нуньеса на новом месте пойдут дела.

Фото: Ed Sykes / Reuters Дарвин Нуньес

Примечательно, что еще в январе «Ливерпуль» мог получить за уругвайца значительно больше. Другой саудовский клуб — «Ан-Наср» предлагал за него £60 млн (€69 млн), но ливерпульцы посчитали, что нападающий им еще пригодится. Однако результативностью он не блистал, и с ним все же решили расстаться.

Нуньес перешел в «Ливерпуль» в 2022 году из португальской «Бенфики» за €85 млн. На тот момент это была самая дорогая покупка в истории «Ливерпуля». Всего Нуньес забил 40 голов в 143 матчах, стал чемпионом Англии, выиграл Кубок лиги и Суперкубок страны. В составе национальной команды у форварда 13 голов в 35 встречах.

Арнольд Кабанов