Генсек НАТО: помощь Киеву продолжится, независимо от исхода встречи РФ и США

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, поставки оружия Украине продолжатся, независимо от исхода переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«У нас уже есть первые два пакета, по которым обязательства на себя взяли Нидерланды, а также скандинавы»,— сказал господин Рютте в интервью CBS News. Он добавил, что дальнейшие заявления по поводу поставок оружия ожидаются в ближайшие дни и недели.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа запланированы на 15 августа. Местом встречи выбрана Аляска. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, темой обсуждений станут варианты урегулирования российско-украинского конфликта.

О ситуации с военными поставками Украине странами Запада — в материале «Ъ» «В Европе возник дефицит Patriot».