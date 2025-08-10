Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне
В ночь на 9-ое и на 10 августа ВСУ пытались атаковать объекты в Чечне при помощи беспилотников. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Они были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.
По данным Минобороны, всего в ночь на 10 августа над российскими регионами был уничтожен 121 беспилотник. В течение сегодняшнего дня сбито еще более 60 БПЛА.