Кадыров сообщил о попытках ВСУ атаковать объекты в Чечне

В ночь на 9-ое и на 10 августа ВСУ пытались атаковать объекты в Чечне при помощи беспилотников. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два БПЛА. Они были уничтожены средствами ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

По данным Минобороны, всего в ночь на 10 августа над российскими регионами был уничтожен 121 беспилотник. В течение сегодняшнего дня сбито еще более 60 БПЛА.