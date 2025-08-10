Морской сбой

Отгрузки дизельного топлива из РФ морем в июле показали снижение в связи с сокращением поставок в Турцию и Бразилию. Последняя увеличила закупки у других поставщиков под влиянием угроз США в отношении покупателей российского топлива. В начале августа ситуация усугубилась аварийными остановками на НПЗ. Аналитики считают, что повреждение перерабатывающих мощностей может привести к падению экспортных объемов на 15–20% по итогам августа.

Морской экспорт дизельного топлива из России в июле 2025 года сократился на 0,16% к предыдущему месяцу, до 3,36 млн тонн, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Показатель превысил уровень июля 2024 года на 2,71%.

В июне отгрузки дизеля по сравнению с маем сократились на 14%, до 3,4 млн тонн (см. “Ъ” от 11 июля).

В ЦЦИ основным фактором снижения отгрузок называют сокращение поставок в Бразилию почти вдвое, до 268,3 тыс. тонн, а также уменьшение STS-перевалки (с судна на судно; идет в Греции, Румынии, Италии, Португалии, Мальте и на Кипре) на 55,9%, до 166,9 тыс. тонн. Объем морского экспорта дизеля в Турцию в июле снизился на 14,07%, до 1,14 млн тонн, в Африку — на 11,93%, до 437,97 тыс. тонн.

Сергей Цивилев, глава Минэнерго, о ремонтах на НПЗ, июль 2025 года, «Интерфакс»: «Иногда возникают моменты, что срок проведения ремонта сдвигается от плана».

Аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян связывает снижение экспорта в Бразилию с ростом закупок у других поставщиков — в частности, Индии и США, которые значительно увеличили свои поставки. Аналитики S&P Global Commodities at Sea указывали, что поставки нефтепродуктов из РФ в Бразилию сокращаются в связи с угрозами США ввести повышенные пошлины против покупателей российской продукции. 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 27 августа дополнительных 25-процентных пошлин для Индии в ответ на закупки российской нефти.

Турция с 2022 года остается крупнейшим импортером российского дизельного топлива и существенно опережает других покупателей, отмечает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, Бразилия закупает российские нефтепродукты менее регулярно, так как, будучи экспортером нефти, сталкивается с нехваткой собственных перерабатывающих мощностей. Аналитик рынков нефти «Пролеум» Андрей Дьяченко говорит, что поставки дизеля из РФ в африканские страны остаются стабильными, в том числе благодаря меньшей зависимости региона от США.

В первые дни августа на сокращение экспорта повлияли аварийные остановки НПЗ после атак БПЛА.

По оценке Андрея Дьяченко, за первые шесть дней месяца среднесуточный суммарный экспорт дизеля из РФ снизился на 25–27% к июлю. Снижение, продолжает он, затронуло почти всех поставщиков и связано с плановыми ремонтами и аварийными остановками НПЗ. При этом, полагает господин Дьяченко, уже нанесенный ущерб заводам вряд ли удастся компенсировать за счет резервов или переноса ремонтов. В результате объем поставок дизеля из РФ в августе может сократиться на 15–20%, считает аналитик.

Как указывает Игорь Юшков, РФ производит дизеля примерно вдвое больше, чем потребляет, поэтому при снижении переработки часть экспорта может быть перенаправлена на внутренний рынок. Летний сезон и потребности сельского хозяйства поддерживают высокий спрос, который, по прогнозу господина Юшкова, начнет снижаться лишь к октябрю-ноябрю. Он также отмечает, что у России есть незадействованные мощности по выпуску дизеля, что в случае необходимости позволит нарастить производство. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин добавляет, что экспортные поставки в ближайшие недели могут быть обеспечены за счет запасов.

Экспорт дизеля из РФ по железной дороге в июле вырос на 24% к июню, до 398 тыс. тонн, на фоне увеличения спроса в Центральной Азии, говорится в обзоре ЦЦИ.

Так, поставки в Монголию подскочили на 50% за месяц, до 188 тыс. тонн, в Киргизию — на 26%, до 71 тыс. тонн. Казахстан сократил импорт на 53%, до 31 тыс. тонн, из-за возобновления работы Павлодарского нефтехимического завода (ПНХЗ) мощностью переработки 6 млн тонн в год, который был остановлен с 18 июня по 17 июля, указывают в ЦЦИ. По данным аналитиков, объем российского дизельного топлива, который Казахстан активно закупал в период ремонта на ПНХЗ, в июле перенаправлен в Узбекистан: экспорт в страну вырос в два раза, до 43 тыс. тонн.

