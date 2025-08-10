Прощание с Юрием Бутусовым пройдет в Москве, режиссера похоронят в Петербурге

Церемония прощания с театральным режиссером Юрием Бутусовым, погибшим во время отдыха в Болгарии, состоится в Москве. Затем тело кремируют и захоронят в Санкт-Петербурге, сообщила ТАСС вдова режиссера. Даты пока не определены.

Как рассказал заместитель художественного руководителя «Театра Наций» Роман Должанский, Юрий Бутусов отдыхал в Созополе вместе с семьей. Вечером 9 августа он отправился плавать в море, но не справился с волнами и течением. Его не удалось спасти, так как на пляже не оказалось спасателей и в целом было немноголюдно.