Трамп обдумывает увеличение пошлин для Китая из-за закупок российской нефти

США не исключают введения дополнительных пошлин для Китая из-за закупок нефти у России, сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс. При этом, по его словам, Дональд Трамп еще не принял окончательного решения.

«С Китаем все сложнее (чем с Индией. — "Ъ"),— сказал господин Вэнс в интервью Fox News.— Потому что наши отношения с Китаем... Они влияют на множество других вопросов, не связанных с Россией». Вице-президент добавил, что Дональд Трамп «изучает варианты и мог бы принять такое решение».

6 августа президент США ввел дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары. Решение объяснялось тем, что Индия импортирует российскую нефть. Дональд Трамп допускал, что может принять аналогичные меры в отношении еще нескольких партнеров России.